деревня Красный Бор, деревня Красный Бор, Дновский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Красный Бор

Дновский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Порховский уезд
10965Погиблово, дер.при рч. Белке.2935297076
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Порховский уезд, Бельская волость
292. Погиблова, деревня бывшая владельческая, при реке Белке, дворов 30, жителей 151, кожевенный завод, лавка, 2 ветряных мельницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Дновский район
426500Красный Бордеревня57°41'с.ш.29°56'в.д.O-35-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Дновский муниципальный район, Сельское поселение Искровская волость
58612433138д Красный Бордеревня
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