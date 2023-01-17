посёлок Николаевка 2-я, посёлок Николаевка 2-я, Убинский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Николаевка 2-я

Убинский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Каинский уезд, Таскаевская волость
16Пос. Николаевский4686530107

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Убинский район
81682Николаевка 2-япосёлок55°11'79°01'N-44-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Убинский муниципальный район, Сельское поселение Невский сельсовет
50654425111п Николаевка 2-япоселок
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