Мижеричи
Зельвенский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
275. Межеречи (Межеречи), село бывшее владельческое и государственное, при урочище Мештовке, дворов 22, жителей 239, волостное правление (уездный город в 24 верстах), кос Показать все
Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года
Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
МежиречиСело35021258Зельва
МежиречиУсадьба1521258Зельва
МежиречиИмение1521208Зельва
МежиречиИмение2521258Зельва
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Мижеричи117