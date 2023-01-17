агрогородок Мижеричи, агрогородок Мижеричи, Зельвенский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Мижеричи

Зельвенский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Волковыский уезд, Межеречская волость
275. Межеречи (Межеречи), село бывшее владельческое и государственное, при урочище Мештовке, дворов 22, жителей 239, волостное правление (уездный город в 24 верстах), кос Показать все

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Волковыский уезд, Межиречская волость
МежиречиСело35021258Зельва
МежиречиУсадьба1521258Зельва
МежиречиИмение1521208Зельва
МежиречиИмение2521258Зельва

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Зельвенский район, Каролинский сельсовет
аг. Мижеричи117
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