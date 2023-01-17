село Иваница, село Иваница, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Иваница

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Прилукский уезд
3450Иваница, мест. вл. и казач.при рч. Смоши.30станов. кварт.34712391325Церквей православных 3. Заводов 4.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Прилукский уезд, Иваницкая волость
893. Иваница, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Смоте, дворов 472, жителей 2800, волостное правление (уездный город в 20 верстах), 3 церкви право Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Прилукский уезд, Иваницкая волость
1.0Иваница местечкоИваницкое козаков30
1.0Иваница местечкоГоливец-Михайловское крестьян собственников302121216664130
1.0Иваница местечко с № 7Васильковское крестьян собственников111134232144
1.0Иваница местечкоГорленковское крестьян собственников 1-ое305757117200205405
1.0Иваница местечко с №№ 4 и 8Горленковское крестьян собственников3030307411291203

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-28813Іваницяселор-н ІчнянськийПарафіївська селищна об'єднана територіальна громада
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