Иваница
Чернігівська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3450Иваница, мест. вл. и казач.при рч. Смоши.30станов. кварт.34712391325Церквей православных 3. Заводов 4.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
893. Иваница, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Смоте, дворов 472, жителей 2800, волостное правление (уездный город в 20 верстах), 3 церкви право Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Иваница местечкоИваницкое козаков—30
1.0Иваница местечкоГоливец-Михайловское крестьян собственников—302121—216664130
1.0Иваница местечко с № 7Васильковское крестьян собственников1111—34232144
1.0Иваница местечкоГорленковское крестьян собственников 1-ое—305757—117200205405
1.0Иваница местечко с №№ 4 и 8Горленковское крестьян собственников—303030—7411291203
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-28813Іваницяселор-н ІчнянськийПарафіївська селищна об'єднана територіальна громада