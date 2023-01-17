село Шатава, село Шатава, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Шатава

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Каменец-Подольский уезд, Маковская волость
78. Шатов, местечко бывшее владельческое, дворов 133, жителей 745, церковь православная, 2 еврейских молитвенных дома, школа, 5 постоялых дворов, 5 питейных домов, базар, Показать все

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Каменецкий уезд, Ольховецкая волость
Шатава2941854151

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-26068Шатаваселор-н Дунаєвецькийсільрада Маківська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close