город Теленешть, город Теленешть, Теленештский район (на 2017) — Familio

Теленешть

Теленештский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Оргеевский уезд
467Теленешты, м. вл.при рч. Чулуке.4044211331215Церковь православ. 1. Еврейских школ 4. Базары чрез две недели.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Оргеевский уезд, Теленештская волость
413. Теленешты Старые, село бывшее царан, при речке Чулуке, дворов 130, жителей 704, волостное правление (уездный город в 46 верстах), 2 церкви православных, синагога, 3 Показать все

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Теленештский район
ТеленештьTeleneşti
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