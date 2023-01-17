деревня Терюха, деревня Терюха, Гомельский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Терюха

Гомельский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Дятловичская волость
130. Терюха, село бывшее владельческое, при речке Терюхе, дворов 112, жителей 669, церковь православная, ветр. и вод. млн., постоялый двор

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Дятловичская волость
27Село ТерюхаКиевск. шоссер. ТерюхеТерюхск. с. об. 182569605Терюхского пр. 18625
76Выселок ТерюхаКиевск. шоссеболотекр. С. И. Будникову, прав. 142Терюхского пр. 18423
80Шоссейная будка ТерюхаКиевск. шоссереч. ТерюхеКиевск. округу путей сообщ. 113Терюхского пр. 18524

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Гомельский район, Терюхский сельсовет
д Терюха762

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Гомельский район, Терюхский сельсовет
д. Терюха438
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