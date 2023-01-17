Терюха
Гомельский район, Гомельская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
130. Терюха, село бывшее владельческое, при речке Терюхе, дворов 112, жителей 669, церковь православная, ветр. и вод. млн., постоялый двор
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
27Село ТерюхаКиевск. шоссер. ТерюхеТерюхск. с. об. 182569605Терюхского пр. 18625
76Выселок ТерюхаКиевск. шоссеболотекр. С. И. Будникову, прав. 142Терюхского пр. 18423
80Шоссейная будка ТерюхаКиевск. шоссереч. ТерюхеКиевск. округу путей сообщ. 113Терюхского пр. 18524
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Терюха762
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Терюха438