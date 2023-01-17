деревня Семеново, деревня Семеново, Волковысский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Семеново

Волковысский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Волковыский уезд, Тарнопольская волость
299. Семеновка, деревня бывшая владельческая, при реке Нарве, дворов 55, жителей 477, часовня, школа, питейный дом

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Волковысский район, Шиловичский сельсовет
д Семеново75

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Волковысский район, Шиловичский сельсовет
д. Семеново55
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