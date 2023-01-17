Куково
Молодечненский район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Куково, мел. (Сомовой), р. б. наз, жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 3, у. гор. 42 вол. пр. 10 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Уша 23 в.
Куково, з., р. б. наз в., жит. 22 (11 м.,11 ж.), дес. 28, у. гор. 54 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 33 в., ст. ж. д. Алехновичи 22 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Куково2
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Куково4