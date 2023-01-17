Троицк
Корткеросский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10226Троицкая (Кипе-Сик), д. каз.при р. Нившере.147142145057Показать скан
Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Троицкая13912
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1556. Троицкая, деревня бывшая государственная, при речке Ннвшере, дворов 20, жителей 135, часовня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
170170Троицкдеревня62°14'52°43'P-39-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
87616405121д Троицкдеревня