деревня Ровное, деревня Ровное, Боровичский район, Новгородская область (на 2018) — Familio

Ровное

Боровичский район, Новгородская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Ровенская волость
257. Ровно, село бывшее владельческое, при реке Мсте, дворов 40, жителей 188, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православная, школа, лавка. В 5 ве Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Ровенская волость
18Ровно (сел.)1-го стана, 5-го зем. уч.Ровенского537812914327212++земледелиерека Мста.Церковь, волостное правление, церковно-приходская школа, хлебо-запасный магазин

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Боровичский район
58217Ровноедеревня58°18'00"34°02'00"O-36-069
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