Батырша-Кубово
Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
672Батырши-Кубова, деревня.при рч. Туриате.504599295329Б. — Мечеть 1. Училище.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
499. Батырши-Кубова, деревня бывшая государственная, при речке Тургате, дворов 84, жителей 529, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
5Батырши-Кубова, д. при реч. Тураш, на прос. дор., х.-з. маг., мечеть, бак. лав., кузн.4222129377411Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520007Батырша-Кубовосело54°28'00"54°21'00"N-40-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Буздякский муниципальный район, Сельское поселение Копей-Кубовский сельсовет
80617422106с Батырша-Кубовосело