село Батырша-Кубово, село Батырша-Кубово, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Батырша-Кубово

Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
672Батырши-Кубова, деревня.при рч. Туриате.504599295329Б. — Мечеть 1. Училище.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Чукадытамаковская волость
499. Батырши-Кубова, деревня бывшая государственная, при речке Тургате, дворов 84, жителей 529, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Чукадытамаковская волость
5Батырши-Кубова, д. при реч. Тураш, на прос. дор., х.-з. маг., мечеть, бак. лав., кузн.4222129377411Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Буздякский район
520007Батырша-Кубовосело54°28'00"54°21'00"N-40-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Буздякский муниципальный район, Сельское поселение Копей-Кубовский сельсовет
80617422106с Батырша-Кубовосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close