село Жабово, село Жабово, Дубровский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Жабово

Дубровский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Брянский уезд
1095Жабово, с. вл.при рч. Жабовке.902847259252Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Брянский уезд, Алешинская волость
218. Жабово, село бывшее владельческое, при речке Жабовке, дворов 87, жителей 690, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Дубровский район
66503Жабовосело53°39'с.ш.39°23'в.д.N-37-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Дубровский муниципальный район, Алешинское сельское поселение
15612407131с Жабовосело
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