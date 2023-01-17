село Новохаритоново, село Новохаритоново, Раменский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Новохаритоново

Раменский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Бронницкий уезд
1063Новохаритонова, д. удел.при рч. Пласкининке.201654230280
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Бронницкий уезд, Гжельская волость
1388. Новохаритоново, деревня бывшая удельная, при речке Дорке, дворов 60, жителей 455, 2 лавки, постоялый двор, 5 горшечн. зав., фарфор. зав., живописн. по фарфору зав.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Бронницкий уезд, Гжельская волость
Дер. Ново-Харитоново276станция Бронницы. 1687Торговая лавка, 4 чайных лавки, фарфоровый и игрушечный заведения.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Раменский район
42278Новохаритоновосело55°35'с.ш.38°31'в.д.N-37-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Раменский муниципальный район, Новохаритоновское сельское поселение
46648458171с Новохаритоновосело
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