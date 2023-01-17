Новохаритоново
Раменский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1063Новохаритонова, д. удел.при рч. Пласкининке.201654230280Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1388. Новохаритоново, деревня бывшая удельная, при речке Дорке, дворов 60, жителей 455, 2 лавки, постоялый двор, 5 горшечн. зав., фарфор. зав., живописн. по фарфору зав.
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Ново-Харитоново276станция Бронницы. 1687Торговая лавка, 4 чайных лавки, фарфоровый и игрушечный заведения.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
42278Новохаритоновосело55°35'с.ш.38°31'в.д.N-37-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46648458171с Новохаритоновосело