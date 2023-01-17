посёлок Плясово-Снежково, посёлок Плясово-Снежково, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Плясово-Снежково

Новоусманский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
186Плясово 2-е, сц. вл.при р. Усмани.302994040
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Новоусманский район
630198Плясово-Снежковопосёлок51°41'с.ш.39°39'в.д.M-37-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, Рождественско-Хавское сельское поселение
20625484121п Плясово-Снежковопоселок
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