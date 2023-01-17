Бахметьевка
Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1277Васильевка (Бахметевка), сц. вл.при рч. Медянке.982033123128Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
663. Васильевка, деревня бывшая владельческая, при речке Медяне, дворов 48, жителей 320, пивоварня.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
15495Бахметьевкадеревня55°15'45°48'N-38-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22649408111д Бахметьевкадеревня