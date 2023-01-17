агрогородок Детковичи, агрогородок Детковичи, Дрогичинский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Детковичи

Дрогичинский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Зеловская волость
347. Дятковичи, село бывшее владельческое, дворов 52, жителей 534, церковь православная, питейный дом

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Зеловская волость
ДетковичиСело912634527Антополь
ДетковичиИмение39634528Антополь

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Дрогичинский район, Антопольский сельсовет
аг. Детковичи208
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