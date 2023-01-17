деревня Поршур-Тукля, деревня Поршур-Тукля, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Поршур-Тукля

Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Малмыжский уезд
7877Поршур-Туклинская (Норшур, Пеншур с двумя выселками: Комаковским и при ключе Жоженшуре), д. каз.при рч. Лудзи.1603349173183
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Увинский район
518264Поршур-Туклядеревня57°06'00"52°09'00"O-39-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Увинский муниципальный район, Поршур-Туклинское сельское поселение
94644450101д Поршур-Туклядеревня
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