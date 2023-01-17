село Тележинцы, село Тележинцы, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Тележинцы

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Литинский уезд, Старо-Синявская волость
907. Тележинцы, село бывшее владельческое, при реке Икве, дворов 52, жителей 334, церковь православная, питейный дом

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Литинский уезд, Пилявская волость
Тележинцы86475546

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-26765Теліжинціселор-н Старосинявськийселищна рада Старосинявська
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