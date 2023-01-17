село Новодмитровка, село Новодмитровка, Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Новодмитровка

Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3448Новодмитровское (Телегино), с. вл.при р. Оптухе.5320½58226250Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мценский уезд, Домнинская волость
1042. Ново-Дмитровское (Телегино, Долбилово), сельцо бывшее владельческое и государственное, при речке Оптухе, дворов 80, жителей 508, церковь православная, торжок 26-го Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Орловский район
64238Новодмитровкасело52°51'с.ш.36°18'в.д.N-37-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Орловский муниципальный район, Станово-Колодезьское сельское поселение
54647443111с Новодмитровкасело
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