Жуково 1-е
Руднянская волость, Городокский уезд (на 1906)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список важнейших селений
75. Жукова, деревня бывшая государственная, дворов 5, жителей 33, волостное правление (уездный город в 40 верстах), часовня. В 6 верстах — Рудня, почтовая станция
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
7Жуково 1-е, с Руднянским волостным правлениемдеревняСунда, рекаЕзерищенского, православногоЖуковскому сельскому обществу9