деревня Жуково 1-е, деревня Жуково 1-е, Руднянская волость, Городокский уезд (на 1906) — Familio

Жуково 1-е

Руднянская волость, Городокский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Витебская губерния, Городокский уезд, Руднянская волость
75. Жукова, деревня бывшая государственная, дворов 5, жителей 33, волостное правление (уездный город в 40 верстах), часовня. В 6 верстах — Рудня, почтовая станция

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Городокский уезд, Руднянская волость
7Жуково 1-е, с Руднянским волостным правлениемдеревняСунда, рекаЕзерищенского, православногоЖуковскому сельскому обществу9
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