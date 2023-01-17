Староактау
Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
745Актова (Ак-тау), деревня.при ррч. Куязе и Уразе.7535155453442Б. — Мечеть 1. Мельниц водяных 2. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
246. Актова (Ак-тау), деревня бывшая государственная, при речках Уразе и Куязе, дворов 180, жителей 985, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
1Актова, д. при речке Киязы, на просел. дороге, 2 мечети7510249878880Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520514Староактаусело54°43'00"54°27'00"N-40-037
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80617416121с Староактаусело