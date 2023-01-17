Турумбет
Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2463Новая Турумбетева, деревня.при рч. Уршаке.502055174197Б. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство, делание саней и: дровней.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1572. Трумбетова Новая, деревня бывшая государственная, при речке Уршаке, дворов 54, жителей 348, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
95Трумбетева д., при речке Уршаке9542205460Земледелие
11Ново-Турумбетева, д. на реч. Уршаке, мечеть, бак. лав.501481206200Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
519189Турумбетсело54°01'00"55°32'00"N-40-064
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Аургазинский муниципальный район, Сельское поселение Турумбетовский сельсовет
80605458101с Турумбетсело