село Турумбет, село Турумбет, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Турумбет

Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2463Новая Турумбетева, деревня.при рч. Уршаке.502055174197Б. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство, делание саней и: дровней.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Уршаклинская волость
1572. Трумбетова Новая, деревня бывшая государственная, при речке Уршаке, дворов 54, жителей 348, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Альшеевская волость
95Трумбетева д., при речке Уршаке9542205460Земледелие
Стерлитамакский уезд, Уршакминская волость
11Ново-Турумбетева, д. на реч. Уршаке, мечеть, бак. лав.501481206200Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Аургазинский район
519189Турумбетсело54°01'00"55°32'00"N-40-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Аургазинский муниципальный район, Сельское поселение Турумбетовский сельсовет
80605458101с Турумбетсело
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