деревня Волкуша, деревня Волкуша, Талдомский, Московская область (на 2019) — Familio

Волкуша

Талдомский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Калязинский уезд
5740Волкуша, д. каз.при р. Шухроме.467103940
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Калязинский уезд, Белгородская волость
467. Волкуша, деревня бывшая государственная, при реке Шурманке, дворов 19, жителей 122, портн. м., лавка

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Калязинский уезд, Белгородская волость
14Волкуша33

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Талдомский район
20404Волкушадеревня56°51'с.ш.37°34'в.д.O-37-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Талдомский
46778000246д Волкушадеревня
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