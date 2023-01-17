деревня Извалта, деревня Извалта, Izvaltas pagasts, Krāslavas novads (на 2021) — Familio

Извалта

Izvaltas pagasts, Krāslavas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Ужвалдская волость
23УжвалдаселоРудня, рекаШкельтовского, православного, и УжвальдскогоКривинскому сельскому обществу15
180Ужвалдачастное владение при селеРудня, рекаКреславского, православногопричту Креславской православной церкви-
181Ужвалдачастное владение при селеРудня, рекаУжвалдского, римско-католическогоримско-католическому костелу2

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Krāslavas novads, Izvaltas pagasts
Izvalta100138028ciemsEKS
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