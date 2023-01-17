хутор Малая Гнилуша, хутор Малая Гнилуша, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Малая Гнилуша

Красносулинский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Черкасский округ, Сулиновская волость
2460Мало-Гнилушинский поселок, Сулиновской волости, на бал. Малогнилушовке45178203197Сельское правление, нач. учил.68688

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Красносулинский район
530880Малая Гнилушахутор47°56'00"40°10'00"L-37-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Красносулинский муниципальный район, Пролетарское сельское поселение
60626445111х Малая Гнилушахутор
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