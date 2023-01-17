Садовка
Лопатинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1544Борисоглебское (Зиновьевка), с. вл.при р. Узе.602055526499Церковь православная 1. Больница. Заводов 2. Мельница 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
751. Зиновьевка (Борисоглебовское), село бывшее владельческое, при речке Узе, дворов 170, жителей 933, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православ Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47287Садовкасело52°33'46°05'N-38-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56642413111с Садовкасело