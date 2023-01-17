село Садовка, село Садовка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Садовка

Лопатинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Петровский уезд
1544Борисоглебское (Зиновьевка), с. вл.при р. Узе.602055526499Церковь православная 1. Больница. Заводов 2. Мельница 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Петровский уезд, Зиновьевская волость
751. Зиновьевка (Борисоглебовское), село бывшее владельческое, при речке Узе, дворов 170, жителей 933, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православ Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Лопатинский район
47287Садовкасело52°33'46°05'N-38-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Лопатинский муниципальный район, Сельское поселение Китунькинский сельсовет
56642413111с Садовкасело
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