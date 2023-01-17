посёлок городского типа Отрадное, посёлок городского типа Отрадное, Ялта, Республика Крым (на 2019) — Familio

Отрадное

Ялта, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Ялтинский уезд
1558Отрада, дача вл.на берегу моря.32½325
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, город республиканского значения Ялта
797535Отрадноепгт44°31,0' с.ш.34°10,0' в.д.L-36-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Ялта
35729000138пгт Отрадноепоселок городского типа
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close