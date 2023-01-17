село Чернево, село Чернево, Сухановская волость, Подольский уезд (на 1913) — Familio

Чернево

Сухановская волость, Подольский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4569Чернево, с. вл.при рч. Корюшке и пруде.113939133154Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Сухановская волость
1226. Чернево, село бывшее владельческое, при речке Корюхе, дворов 54, жителей 338, церковь православная

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Сухановская волость
Село Чернево1210Московско-Курская железная дорога, станция Бутово. 467Земское училище, две торговых лавки.
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