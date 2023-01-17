Чернево
Сухановская волость, Подольский уезд (на 1913)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4569Чернево, с. вл.при рч. Корюшке и пруде.113939133154Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1226. Чернево, село бывшее владельческое, при речке Корюхе, дворов 54, жителей 338, церковь православная
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Чернево1210Московско-Курская железная дорога, станция Бутово. 467Земское училище, две торговых лавки.