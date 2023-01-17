село Выборное, село Выборное, Вадинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Выборное

Вадинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Керенский уезд
676Выборное, с. каз.при рч. Чиуше.10станов. кварт.140571529Церковь православная 1. Сельское училище. Волостное правление. Мельниц 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Керенский уезд, Выборновская волость
344. Выборное, село бывшее государственное, при речке Чечере, дворов 169, жителей 1117, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Вадинский район
47807Выборноесело53°47'43°01'N-38-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Вадинский муниципальный район, Сельское поселение Татаро-Лакинский сельсовет
56615431121с Выборноесело
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