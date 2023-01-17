село Малая Смелянка, село Малая Смелянка, Черкаська область (на 2018) — Familio

Малая Смелянка

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Черкасский уезд, Яблоновская волость
1450. Малая Смелянка, село бывшее владельческое, при реке Тясьмине, дворов 82, жителей 426, церковь православная, школа, питейный дом, 5 ветряных мельниц

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Черкасский уезд, Сунковская волость
Мало-Смелянка с.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27676Мала Смілянкаселоцентр сільської радир-н Смілянськийсільрада Малосмілянська
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