посёлок при железнодорожной станции Рокша, посёлок при железнодорожной станции Рокша, Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Рокша

Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок при железнодорожной станции
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Переславский район
388318Рокшапосёлок56°39'с.ш.39°12'в.д.O-37-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Переславский муниципальный район, Рязанцевское сельское поселение
78632468241п при ж/д ст Рокшапоселок при железнодорожной станции
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