Мелля-Тамак
Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2050Менли-Тамак (Шарынова), деревня.при рч. Менле.452398305304Тп. 236-235. Т. 69-69. — Мечеть 1. Училище.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1152. Мекли-Тамак (Шарыпова), деревня бывшая государственная, при речке Менле, дворов 54, жителей 280, волостное правление (уездный город в 45 верстах), мечеть, школа
1155. Меллитамак, деревня бывшая государственная, при речке Менле, дворов 133, жителей 591, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
5Минлятамак-Шарып, дер. при реч. Минля, вол. правл., 2 бак. лав., х.-з. маг., кузн., на зем. трак.45—83238229Земледелие
6Минлитамак, д. при реч. Минля, 2 мечети, 3 бак. лав., х.-з. маг., на зем. трак., вблизи вод. мел. купца Тарасова 4575178487445Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188484Мелля-Тамаксело55°19'53°06'N-39-035
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Муслюмовский муниципальный район, Мелля-Тамакское сельское поселение
92642430101с Мелля-Тамаксело
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