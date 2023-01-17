деревня Денисово, деревня Денисово, Глинковский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Денисово

Глинковский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Ельнинский уезд
6870Денисово, д. вл.при рч. Хморке.31½17148688
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Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Ельнинский уезд, Балтутинская волость
13Денисово 1-еДеревня303395137
14Денисово 2-е (Курносовка)Деревня30144842
16ДенисовоВладельческая усадьба31314
17Денисово (Натальино)Владельческая усадьба3111

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Глинковский район
176831Денисоводеревня54°30'00"32°44'00"N-36-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Глинковский муниципальный район, Болтутинское сельское поселение
66609403106д Денисоводеревня
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