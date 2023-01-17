рабочий посёлок Ильиногорск, рабочий посёлок Ильиногорск, Володарский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Ильиногорск

Володарский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Гороховецкий (Гороховский) уезд
1670Мишуково, д. каз. и вл.при колодце.1616227760
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Володарский район
17446Ильиногорскраб.посёлок56°14'42°59'O-38-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Володарский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Ильиногорск
22631160051рп Ильиногорскрабочий поселок
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