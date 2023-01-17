деревня Генералово, деревня Генералово, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Генералово

Земетчинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
2279Генеральская, д. вл.при безымянном ручье и пруде.442650155173
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Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Моршанский уезд, Раевская волость
деревня Генеральская«Земетчинская» п.-т. контора449

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Земетчинский район
694709Генераловодеревня53°24'42°29'N-38-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Земетчинский муниципальный район, Сельское поселение Раевский сельсовет
56623422106д Генераловодеревня
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