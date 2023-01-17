село Хамней, село Хамней, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019) — Familio

Хамней

Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Селенгинский округ, Закаменская инородная управа
889Хомнейский ул.Крестьянских дворов: 61. Всех дворов: 61. 131

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Бурятия, Закаменский район
220960Хамнейсело50°24'с.ш.103°52'в.д.M-48-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Бурятия, Закаменский муниципальный район, Хамнейское сельское поселение
81621440101с Хамнейсело
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