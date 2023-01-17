село Гнилое, село Гнилое, Тимский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Гнилое

Тимский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Тимский уезд
2590Гнилое (Гнилой Кододезь), с. каз. и вл.при колодцах.95139601692Церковь православная 1. Мельниц 6.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Тимский уезд, Афанасьевско-Похонская волость
1084. Гнилой Колодезь, село бывшее владельческое и государственное, дворов 216, жителей 1062, церковь православная, лавка, 14 ветряных мельниц, торжок

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Тимский район
51228Гнилоесело51°39'36°59'M-37-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Тимский муниципальный район, Сельское поселение Становской сельсовет
38642468116с Гнилоесело
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