Уреево-Челны
Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1071Богородское (Уреевы Челны), с. каз.при р. Шумбуте.772086267268Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
433. Уреевы Челны (Богородское), село бывшее государственное, при речке Шумбуте, дворов 103, жителей 619, церковь православная, школа
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Богородское, Шумбутскойсм. с. Уреевы ЧелныПоказать скан
с. Уреевы Челны, Шумбутскойкрещеные татары836Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188705Уреево-Челнысело55°40'50°35'N-39-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Рыбно-Слободский муниципальный район, Козяково-Челнинское сельское поселение
92650440106с Уреево-Челнысело
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