село Уреево-Челны, село Уреево-Челны, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Уреево-Челны

Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Лаишевский уезд
1071Богородское (Уреевы Челны), с. каз.при р. Шумбуте.772086267268Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Карабояновская волость
433. Уреевы Челны (Богородское), село бывшее государственное, при речке Шумбуте, дворов 103, жителей 619, церковь православная, школа

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Лаишевский уезд, Шумбутская волость
с. Богородское, Шумбутскойсм. с. Уреевы Челны
Показать скан
с. Уреевы Челны, Шумбутскойкрещеные татары836
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район
188705Уреево-Челнысело55°40'50°35'N-39-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Рыбно-Слободский муниципальный район, Козяково-Челнинское сельское поселение
92650440106с Уреево-Челнысело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close