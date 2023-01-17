другой Шиньши Нижния, другой Шиньши Нижния, Шиньшинская волость, Царевококшайский уезд (на 1914) — Familio

Шиньши Нижния

Шиньшинская волость, Царевококшайский уезд (на 1914)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Царевококшайский уезд, Шиньшинская волость
ок. Шиньши Нижния (Шора-Шиньши), Шиньшинскойчеремисы449
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ок. Шора-Шиньши, Шиньшинскойсм. ок. Шиньши Нижния.
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