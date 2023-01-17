станица Нехаевская, станица Нехаевская, Нехаевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Нехаевская

Нехаевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Хоперский округ
2006Нехаев.при рч. Тишанке.4340125130
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Бурацкая станица
2791Нехаевский хутор, Бурацкой станицы, при реке Тишанке2096140752809Хуторское правление, церковь, приходское училище, церковно-приходская школа, потр. о-во, кредитное товарищество5795512

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Нехаевский район
12841Нехаевскийстаница50°25,0' с.ш.41°45,0' в.д.M-37-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Нехаевский муниципальный район, Нехаевское сельское поселение
18634426101ст-ца Нехаевскаястаница
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