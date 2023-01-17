деревня Велебицы, деревня Велебицы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Велебицы

Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Шимская волость
183. Велебицы, село бывшее владельческое, при реке Шелоне, дворов 26, жителей 120, церковь православная

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Шимская волость
3Велебицы (сел.)4-го стана, 7-го зем. уч.Велебицкого323482961786317+земледелиелесные промыслырека Шелонь, Порховское шоссе.река2 церкви, школа, 2 мелочные лавки, чайн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Солецкий район
58590Велебицыдеревня58°10'00"30°29'00"O-36-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Солецкий муниципальный район, Выбитское сельское поселение
49638407126д Велебицыдеревня
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