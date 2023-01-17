хутор Бирюков, хутор Бирюков, Аннинская станица, Хоперский округ (на 1915) — Familio

Бирюков

Аннинская станица, Хоперский округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Аннинская станица
347Бирюков хутор, Аннинской станицы, при балке Березовке125958580Хут. приказ.4018
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