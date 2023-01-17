село Старый Юмралы, село Старый Юмралы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Старый Юмралы

Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Тетюшский уезд
2034Старые Юмрали, д. каз.при рч. Юмралинке.2435118353360Мечеть магометанская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Больше-Шемякинская волость
1057. Ст. Юрмалы, деревня бывшая государственная, при речке Юрмалинке, дворов 176, жителей 889, мечеть, школа

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Тетюшский уезд, Больше-Шемякинская волость
Юмралы Старые, Бол.-Шемякинскойтатары1671
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Апастовский район
190326Старый Юмралысело55°08'48°36'N-39-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Апастовский муниципальный район, Староюмралинское сельское поселение
92610462101с Старый Юмралысело
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