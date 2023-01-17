Старый Юмралы
Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2034Старые Юмрали, д. каз.при рч. Юмралинке.2435118353360Мечеть магометанская.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1057. Ст. Юрмалы, деревня бывшая государственная, при речке Юрмалинке, дворов 176, жителей 889, мечеть, школа
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Юмралы Старые, Бол.-Шемякинскойтатары1671Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
190326Старый Юмралысело55°08'48°36'N-39-026
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Апастовский муниципальный район, Староюмралинское сельское поселение
92610462101с Старый Юмралысело
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