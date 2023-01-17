деревня Клеванцово, деревня Клеванцово, Островский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Клеванцово

Островский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Кинешемской уезд
6056Клеванцево, д.при рч. Медозе.5035256562Клеванцевское волостное правление. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Клеванцовская волость
128. Клеванцово, деревня бывшая владельческая, при реке Медоре, дворов 39, жителей 172, волостное правление (уездный город в 50 верстах), почтовая станция, лавка, 3 кузни Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Кинешемский уезд, Клеванцевская волость
Клеванцево д. 2 ш.рч. МедозаКост.-Мак.5545216106452258мел. 2 кузн.Преоблад. промыслы по Клеванцевской вол: извоз, маляры, пильщики и фабричные рабочие
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Островский район
7167Клеванцеводеревня57°49'00"42°28'00"O-38-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Островский муниципальный район, Клеванцовское сельское поселение
34630424101д Клеванцоводеревня
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