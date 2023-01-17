Селишкес
Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Селишки, д., оз. Кевка, жит. 52 (30 м. 22 ж.), дес. 107½, у. гор. 34 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Игналино 10 в.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Sėliškių k.