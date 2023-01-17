село Копиевата, село Копиевата, Черкаська область (на 2018) — Familio

Копиевата

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Липовецкий уезд, Конельско-Поповская волость
749. Куньеватка (Копиеватка), село бывшее владельческое, дворов 136, жителей 1060, церковь православная, школа, питейный дом, 3 водяных мельницы

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Липовецкий уезд, Конельско-Поповская волость
Копиевата село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27638Копіюватаселоцентр сільської радир-н Монастирищенськийсільрада Копіюватська
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