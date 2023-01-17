село Верхние Шипки, село Верхние Шипки, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Верхние Шипки

Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2112Верхние Шипки, деревня.при рч. Шипкинке.8810120413380Т. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Токмакская волость
1310. Шипки Верхния, деревня бывшая государственная, при речке Шипкинке, дворов 163, жителей 860, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Токмакская волость
5Верхние Шипки, д. при реч. Шипкинке, прос. д. р., мечеть, 3 бак. лав., х.-з. маг., кузн.10015320800773Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Заинский район
159000Верхние Шипкисело55°20'51°52'N-39-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Заинский муниципальный район, Верхнешипкинское сельское поселение
92627434101с Верхние Шипкисело
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