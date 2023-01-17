Верхние Шипки
Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2112Верхние Шипки, деревня.при рч. Шипкинке.8810120413380Т. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1310. Шипки Верхния, деревня бывшая государственная, при речке Шипкинке, дворов 163, жителей 860, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
5Верхние Шипки, д. при реч. Шипкинке, прос. д. р., мечеть, 3 бак. лав., х.-з. маг., кузн.10015320800773Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
159000Верхние Шипкисело55°20'51°52'N-39-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92627434101с Верхние Шипкисело
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