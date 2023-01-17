Верхнее
Глубокский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
104. Верхние, село бывшее владельческое, при реке Мордве, дворов 18, жителей 271, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, школа, питейный Показать все
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Верхнее, им. (Вертинского), жит. 17 (7 м. 10 ж.), дес. 152, у. гор. 70 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Березвечь 12 в.
Верхнее, с., р. Морхва, жит. 157 (82 м. 75 ж.), дес. 281, у. гор. 70 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Константинов-Двор 3 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Верхнее320
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Верхнее155