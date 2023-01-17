деревня Новая, деревня Новая, Васильевская волость, Богородский уезд (на 1913) — Familio

Новая

Васильевская волость, Богородский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
966Новая, д. вл.при колодце.2423278798
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Васильевская волость
244. Новая, деревня бывшая владельческая, при речке Вьюшке, дворов 31, жителей 216, 2 ткацко-бумажн. ф.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Васильевская волость
Дер. Новая (Милетского общест.)3010559
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